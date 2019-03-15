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Karaman’da kablo hırsızları tutuklandı

Karaman’da çok sayıda sulama kuyusundan bakır kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

15 Mart 2019 Cuma 16:44
Karaman’da kablo hırsızları tutuklandı

Karaman’da çok sayıda sulama kuyusundan bakır kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kazımkarabekir ilçesi ile şehir merkezinde 24 farklı sulama kuyusundan bakır kablo hırsızlığının yaşanması üzerine, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştirdiği ileri sürülen ve kuzen olduğu öğrenilen D.Ç. ve D.Ç gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan iki şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine kondu.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 16:44
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