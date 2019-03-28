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Karaman’da ilkokulda cıva alarmı

Karaman’da bir öğrencinin okula getirdiği termometrenin kırılması sonucu yetkililer alarma geçti.

28 Mart 2019 Perşembe 13:50
Karaman’da ilkokulda cıva alarmı

Karaman’da bir öğrencinin okula getirdiği termometrenin kırılması sonucu yetkililer alarma geçti. Kırılan termometreden dökülen cıva ile temas ettiği düşünülen 6 öğrenci ile 2 öğretmen hastaneye götürüldü.


Olay, saat 11.00’de Hürriyet Mahallesi’nde bulunan İsmet İnönü İlkokulu’nda yaşandı. İsmi öğrenilemeyen 4/B sınıfında okuyan bir öğrenci evinden okula termometre getirdi. Öğrenci, sınıfta oynadığı termometrenin kırılması üzerine oynamaya devam etti. Bir süre sonra çocuğun elinde termometreyi gören öğretmenler durumu hemen sağlık ekibi ile AFAD’a bildirdi. 24 öğrencinin bulunduğu sınıfta cıva ile temas ettiği öğrenilen 6 öğrenci ile 2 öğretmen Karaman Devlet Hastanesine götürüldü. Okula gelen AFAD ekibi ise sınıf içerisinde tedbir alarak çalışma başlattı. Bu arada yetkililer tarafından tedbir amaçlı olarak okulda öğleden sonra eğitime ara verilmesine karar verildi. Sınıftaki malzemelerin imha edilmek üzere götürüleceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 13:50
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