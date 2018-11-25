0553 313 94 23

Karaman'da hırsızlık

Bir işyerindeki çelik kasayı kırarak içindeki 6 bin lirayı çaldığı ileri sürülen 2 şüpheli, İzmir'de yakalandı

25 Kasım 2018 Pazar 18:15
Karaman'da hırsızlık

KARAMAN (AA) - Karaman'da bir işyerindeki çelik kasayı kırarak içindeki 6 bin lirayı çaldığı ileri sürülen 2 şüpheli, İzmir'de gözaltına alındı.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 Kasım'da bir hırdavatçı dükkanındaki çelik kasanın kırılarak içindeki 6 bin liranın çalınması üzerine çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kamerasını ve kentteki MOBESE kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlığı Erhan E. ve Recep A'nın yaptığını tespit etti.

Şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını tespit eden ve İzmir'e gittiklerini belirleyen ekipler, İzmir polisiyle operasyon düzenledi. Şüpheliler, İzmir'de bir otomobilde gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunduğu öğrenildi.

Karaman'a getirilen 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinden ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 18:15
  1. Karaman
  2. kasa hırsızlığı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Egemen Bağış'tan önemli açıklama: Türkiye'ye ihtiyaçları var
    1. Egemen Bağış'tan önemli açıklama:..
    2. İsviçreli çiftçilerin "boynuzlu inek"..
    3. Sezon Hamilton'ın zaferiyle kapandı
    4. Hırsızlık zanlılarının evlerinde..
    5. Basketbolda maçın ardından
    6. Erkekleri rekabet mutlu ediyor..
    7. Malatya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı
    8. Bingöl'de 5 dakikalık dolu yağışı,..
    9. Batman ve Diyarbakırlı iş adamları..
    10. Karaman'da hırsızlık
    11. Peygamberimizin hayatından...
    12. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    13. "Filistinli esirlerin önderi" için..
    14. Tekirdağ'da korkutan fabrika yangını
    15. Soğanı gazeteye sarıp saklayın
    16. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    17. Eline pencere demiri saplanan çocuk..
    18. Örgü ve el işleri bunamaya karşı çok..
    19. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    20. Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşu..
    Sema Maraşlı'dan Cumhurbaşkanlığı'nın videosuna tepki: Erkekler kötüyse hiçbir erkeğe oy vermeyelim
    Sema Maraşlı'dan Cumhurbaşkanlığı'nın videosuna tepki: Erkekler kötüyse hiçbir erkeğe oy vermeyelim
    ABD'den Türkiye'ye misilleme! Tehdit yüklü bir mesaj...
    ABD'den Türkiye'ye misilleme! Tehdit yüklü bir mesaj...
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    Anlaşma sağlandı! Artık tüm camilerde uygulanacak
    Anlaşma sağlandı! Artık tüm camilerde uygulanacak
    Yeniden Refah Partisi'nin listesi ortaya çıktı!
    Yeniden Refah Partisi'nin listesi ortaya çıktı!

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    Türk devi satılıyor
    Türk devi satılıyor
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?