Karaman’da halk oyunları il birinciliği yarışması sona erdi

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halk Oyunları İl Temsilciliği faaliyet takviminde yer alan Kulüplerarası Halk Oyunları İl Birinciliği yarışmaları sona erdi.

Atatürk Spor Kompleksi Kazım Karabekir Spor Salonu’nda yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde düzenlenen Kulüplerarası Halk Oyunları il birinciliği yarışmaları yıldızlar düzenlemesiz, gençler düzenlemesiz ve büyükler düzenlemeli dalda gerçekleştirildi.

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Onurhan Gücüş yönetimindeki KMÜ Halk Oyunları Topluluğu’nun (KAHOT) gösterileri ile başlayan yarışma İbrahim Bey İlk ve Ortaokulu Gençlik ve Spor Kulübü, Duygu Dans Sporları Gençlik ve Spor Kulübü ve Yıldız Gençlik ve Spor Kulübü ekiplerinin yöresel gösterileri ile devam etti. Kulüplerin yöresel oyunları sergilediği yarışmalar sonunda yıldızlar düzenlemesiz dalda İbrahim Bey İlk ve Ortaokulu Gençlik ve Spor Kulübü, gençler düzenlemesiz dalda, Duygu Dans Sporları Gençlik ve Spor Kulübü, büyükler düzenlemeli dalda ise Yıldız Gençlik ve Spor Kulübü birinci olan ekipler oldu.

Yarışmalar sonunda dereceye giren ekiplere kupa ve madalyaları düzenlenen ödül töreni ile takdim edildi.