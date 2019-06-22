Karaman’da hakim ve savcılar için veda yemeği düzenlendi

Karaman Valisi Fahri Meral, son çıkan kararname ile Karaman Adliyesi’nden başka adliyelere görevlendirilen başsavcı, hakim ve savcılar için verilen veda yemeğine katıldı.

Polisevinde düzenlenen veda yemeğine, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Baro Başkanı Oktay Yılmaz, savcı ve hakimler ile daire müdürleri ve adliye personeli katıldı. Yemekte bir konuşma yapan Vali Fahri Meral, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığına atanması nedeniyle Başsavcı Yılmaz ve tayini çıkan savcı ve hakimlere yeni görev yerlerinin hayırlı olması dileklerinde bulundu. Meral, savcı ve hakimlere Karaman’da görev yaptıkları süre zarfında kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde yapmış oldukları başarılı çalışmalar nedeniyle teşekkür ederek, yeni görev yerlerinde huzurlu ve başarılı çalışmalar diledi.

Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz ise, başta Vali Fahri Meral olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin şahsına, adliye, savcı ve hakimlere vermiş olduğu desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Veda yemeği, Vali Fahri Meral’in Karaman’da yapmış olduğu başarılı çalışmalar ve hizmetlerden dolayı Başsavcı Ali İrfan Yılmaz’a günün anısına çeşitli hediyeler vermesiyle sona erdi.