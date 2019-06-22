0553 313 94 23

Karaman’da hakim ve savcılar için veda yemeği düzenlendi

Karaman Valisi Fahri Meral, son çıkan kararname ile Karaman Adliyesi’nden başka adliyelere görevlendirilen başsavcı, hakim ve savcılar için verilen veda yemeğine katıldı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 15:38
Karaman’da hakim ve savcılar için veda yemeği düzenlendi

Karaman Valisi Fahri Meral, son çıkan kararname ile Karaman Adliyesi’nden başka adliyelere görevlendirilen başsavcı, hakim ve savcılar için verilen veda yemeğine katıldı.


Polisevinde düzenlenen veda yemeğine, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Baro Başkanı Oktay Yılmaz, savcı ve hakimler ile daire müdürleri ve adliye personeli katıldı. Yemekte bir konuşma yapan Vali Fahri Meral, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığına atanması nedeniyle Başsavcı Yılmaz ve tayini çıkan savcı ve hakimlere yeni görev yerlerinin hayırlı olması dileklerinde bulundu. Meral, savcı ve hakimlere Karaman’da görev yaptıkları süre zarfında kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde yapmış oldukları başarılı çalışmalar nedeniyle teşekkür ederek, yeni görev yerlerinde huzurlu ve başarılı çalışmalar diledi.


Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz ise, başta Vali Fahri Meral olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin şahsına, adliye, savcı ve hakimlere vermiş olduğu desteklerinden dolayı teşekkür etti.


Veda yemeği, Vali Fahri Meral’in Karaman’da yapmış olduğu başarılı çalışmalar ve hizmetlerden dolayı Başsavcı Ali İrfan Yılmaz’a günün anısına çeşitli hediyeler vermesiyle sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 15:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aç kalan kurt ilçe merkezine indi
    1. Aç kalan kurt ilçe merkezine indi
    2. Devrilen traktörün altında kalan kadın..
    3. 28 Şubat sürecinden sonra kapatılan..
    4. Sağanak yağış altındaki yaralılara..
    5. Binali Yıldırım'ın hemşehrileri..
    6. Yüzleri boyanan minikler ebru sanatı..
    7. Başkan Bıyık, CHP meclis grubuna..
    8. Ülkü Ocakları Başkanı Ateş’ten..
    9. Başkan Şerifoğulları, afet..
    10. Hemşehrileri Yıldırım'a destek için..
    11. 'Anadolu İstanbul için seferber'
    12. Muhtarlık kavgasında kan döküldü! Ölü..
    13. Ağrı’da Finansal Okuryazarlık ve..
    14. Türk Hava Yolları ve LOT Hava Yolları..
    15. Galatasaray Kadın Voleybol Takımı’ndan..
    16. İtfaiye tatbikatı nefes kesti
    17. 150 yıl hapisle aranan zanlı,..
    18. Kontrolden çıkan otomobil midibüse..
    19. Başkan Alim Işık: Germiyan Beylik..
    20. Avrupa, İran’da çözüme çağırıyor
    21. Kasımpaşa Spor Kulübü, 'start'..
    22. Kasımpaşa, 2 Temmuz’da sahaya iniyor
    23. Tekman’da köyde çıkan yangın korkuttu
    24. Alanya’da sürat teknesinin çarptığı..
    25. İki grup arasında silahlı 'saman'..
    26. Myanmar hükümeti Müslüman Rohinya..
    27. Anadolu Efes'ten Motum'a veda
    28. Melikgazi Belediye Başkanı..
    29. GÜNCELLEME - İşten çıkarılınca iki iş..
    30. Kars'ta muhtarlık kavgası: 1 ölü, 1..
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap

    Günün Karikatürü

    22 Haziran 2019
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!