Karaman’da elektrik akımına kapılan işçi ölümden döndü Karaman’da bakım için çıktığı yüksek gelirim hattında elektrik akımına kapılan işçi ölümden döndü.

Karaman’da bakım için çıktığı yüksek gelirim hattında elektrik akımına kapılan işçi ölümden döndü.

Olay, Çeltek Mahallesi İl Jandarma Komutanlığı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bakım için yüksek gelirim direğine çıkan Emre B. (24) bir anda elektrik akıma kapıldı. Yanındaki arkadaşının attığı tekme ile akımdan kurtulan Emre B., yaklaşık 5 metre yükseklikten yere düştü. Çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Emre B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın meydana geldiği direkte polis tarafından inceleme yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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