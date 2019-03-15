0553 313 94 23

Karaman’da çiftçilere 72 bin adet fidan dağıtıldı

Karaman’da çiftçilere 72 bin adet fidan düzenlenen törenle dağıtıldı.

15 Mart 2019 Cuma 09:32
Karaman’da çiftçilere 72 bin adet fidan dağıtıldı

Karaman’da çiftçilere 72 bin adet fidan düzenlenen törenle dağıtıldı.


İl Özel İdaresinde düzenlenen fidan dağıtım törenine Karaman Valisi Fahri Meral, AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, İl Genel Meclisi Başkanı Adem Kapar, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Ali Yener Terlemez, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık ile fidan alacak çiftiler katıldı. İl Özel İdaresi olarak çiftçilere olan desteğin tüm kurumlar ile koordineli olarak sürdürüleceğini vurgulayan Vali Meral, tüm katılımcılara teşekkür ederek hayırlı olmasını diledi. Yapılan konuşmaların ardından proje kapsamında 54 bin 96 adeti İl Özel İdaresi, 18 bin 32 adeti de çiftçilerin katkısıyla toplam 72 bin adet ceviz, badem ve zeytinden oluşan fidanlar protokol üyeleri tarafından çiftçilere verildi.


Öte yandan, yine proje kapsamında dağıtılan fidanlara ek olarak Karaman’a özgü 42 bin adet ekşikara üzüm fidanının ihalesi de İl Özel İdaresi ve çiftçilerin katkısı ile yapıldı. Yapılan ihaleler sonucunda aşılanacak olan fidanların Ekim ayında çiftçilere dağıtılacağı ifade edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 09:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pakistan, Yeni Zelanda'daki 2 camiye terör saldırısını kınadı
    1. Pakistan, Yeni Zelanda'daki 2 camiye..
    2. Kent merkezinde karla mücadele..
    3. Aziz Behich kimdir? Aziz Behich..
    4. Çinli avukat arkadaşıyla kazada..
    5. Formula 1’de yeni sezon heyecanı
    6. Tüp bebek tedavisinde dikkat edilmesi..
    7. Kars’ta sis etkili oluyor
    8. Manisa’da minibüs ile otomobil..
    9. Çocukları para karşılığı terör..
    10. Başkan Memduh Büyükkılıç, Haber Global..
    11. Malazgirt Devlet Hastanesi..
    12. Rektörden öğrenci evine sürpriz ziyaret
    13. Yeni Zelanda'daki 2 camiye terör..
    14. Bu köyde 4 aydır internet ve telefon..
    15. Fenerbahçe'den flaş Ersun Yanal..
    16. Kocasinan Akademi geleceğin bilim..
    17. Kadınlar Şahin’in projelerini ayakta..
    18. BEÜ BESEM faaliyetlerine devam ediyor
    19. Gebelikte sık görülen sorunlara dikkat
    20. Maher Zain İstanbul'da ne zaman..
    21. Coşkun Güven: “ Yenice sosyal..
    22. Afyon lokumu Pekin’de satılacak
    23. Cami saldırısına Erdoğan'dan ilk tepki!
    24. Bursa'da sahaya at girdi
    25. Dumlupınar’da evde yaşlı bakım hizmeti..
    26. BEÜ’de ‘Mehmet Akif ve İstiklal Marşı’..
    27. Mehmet Samsar Rusya’daki Müslümanların..
    28. Kütahya’da trafik kazasında yaralanan..
    29. Magic'ten önemli galibiyet
    30. FETÖ’nün TSK yapılanması hakim..
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bakan Akar F-35'ler için tarih verdi
    Bakan Akar F-35'ler için tarih verdi
    Erdoğan'a seslenen Levent Gültekin'den büyük küstahlık: Ezan kutsal değildir, sanane Ezandan!
    Erdoğan'a seslenen Levent Gültekin'den büyük küstahlık: Ezan kutsal değildir, sanane Ezandan!

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Canının derdine düşmeyi bıraktı bakın neyi sordu!
    Canının derdine düşmeyi bıraktı bakın neyi sordu!
    Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması: Beklediğimize değecek
    Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması: Beklediğimize değecek