Karaman’da Çanakkale Zaferi’nin 104. Yıldönümü etkinlikleri Karaman’da 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Karaman’da 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Törenler sabah saat 09.00’da Cumhuriyet Parkındaki Atatürk Anıtı’na çelenklerin konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından protokol üyeleri sırasıyla Karaman Şehit Aileleri ile Gaziler Derneğini ziyaret ettikten sonra şehir mezarlığında bulunan şehitliğe geçti. Buradaki programa, Karaman Valisi Fahri Meral, AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İsmail Şahin, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, askeri erkan, şehit aileleri, gaziler, daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı. Okunan Kur’an’ı Kerim ve duanın ardından Vali Fahri Meral ve beraberindeki protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Anma etkinlikleri Ömer Dinçer Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen etkinliklerle sona erdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.