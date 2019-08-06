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Karaman’da ByLock’tan aranan zanlı tutuklandı

Karaman’da FETÖ soruşturması kapsamında ’ByLock’ kullandığı tespit edilen ve gözaltına alınan bir kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

06 Ağustos 2019 Salı 18:18
Karaman’da ByLock’tan aranan zanlı tutuklandı

Karaman’da FETÖ soruşturması kapsamında ’ByLock’ kullandığı tespit edilen ve gözaltına alınan bir kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen ve uzun zamandır aranan M.S.B., Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. KOM’daki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine konuldu. Tutuklanan M.S.B’nin örgüt içerisinde ‘mahrem imam’ olduğu iddia edildi.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 18:18
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