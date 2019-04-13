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Karaman’da bonzai operasyonuna: 5 tutuklama

Karaman’da uyuşturucudan gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 zanlı tutuklandı.

13 Nisan 2019 Cumartesi 13:32
Karaman’da bonzai operasyonuna: 5 tutuklama

Karaman’da uyuşturucudan gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 zanlı tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin İstanbul’dan temin ettikleri uyuşturucuyu Karaman’a getirecekleri yönünde duyum aldı. Bunun üzerine ekipler, M.N, S.N, S.T, M.A.K. ve M.H.’nin içinde bulunduğu otomobili şehir girişinde takip etmeye başladı. Aracın takip noktasına gelmesiyle birlikte operasyon başladı. Dur ihtarına uymayan araç, yapılan kovalamaca sonunda Bucakışla yolu üzerinde yakalandı. Araçta yapılan aramada 700 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar emniyette tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine kondu.

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 13:32
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