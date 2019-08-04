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Karaman’da bir sürücü apartmana ait parkın bariyer kolunu söktü

Karaman’da bir apartmana ait özel park alanına aracını park eden sürücü, çıkamayınca parkın otomatik bariyer sisteminin kolunu yerinden söktü.

04 Ağustos 2019 Pazar 18:23
Karaman’da bir sürücü apartmana ait parkın bariyer kolunu söktü

Karaman’da bir apartmana ait özel park alanına aracını park eden sürücü, çıkamayınca parkın otomatik bariyer sisteminin kolunu yerinden söktü. Bu anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, geçtiğimiz gün Kazımkarabekir Paşa Mahallesi 254 Sokak’ta bulunan bir apartmanın otoparkında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan markete alışveriş yapmaya geldiği düşünülen vatandaş, yer bulamayınca marketin üzerindeki konutlara ait olan ve girişi o an açık olan özel park alanına girerek aracını park etti. Bir süre sonra gitmek için aracının yanına gelen vatandaş, park girişindeki bariyerin kapalı olduğunu gördü. Bariyerin yanına giderek bir süre açmaya çalışan kimliği belirsiz sürücü, başarısız olunca bariyerin kolunu zorlayarak yerinden söktü. Söktüğü kolu kenara koyan sürücü, daha sonra hiç bir şey olmamış gibi aracına binerek oradan ayrıldı. Bu anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüleri izleyen apartman sakinleri, bu duruma tepki göstererek, "Bize gelip söyleseydi, biz kapıyı açardık. Bariyerin kolunu yerinden sökmesine gerek yoktu" dedi.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 18:23
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