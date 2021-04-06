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Korona Virüs Karaman'da bir köy karantinaya alındı
Korona Virüs

Karaman'da bir köy karantinaya alındı

Karaman'da bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 09:38:00 -
Karaman'da bir köy karantinaya alındı

İl Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, kurulun Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında toplandığı bildirildi.

Açıklamada, merkeze bağlı Yukarıakın köyünde, pozitif vakaların görülmesi ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle bugünden itibaren ikinci bir karara kadar karantina uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

Kararlara uymayan vatandaşlar hakkında adli ve idari işlem uygulanacağı kaydedildi.

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