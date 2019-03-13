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Karaman'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Karaman’da annesiyle birlikte çalıştığı çay ocağında tartıştığı iki kişi tarafından bıçaklanan şahsa ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

13 Mart 2019 Çarşamba 14:30
Karaman'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Karaman’da annesiyle birlikte çalıştığı çay ocağında tartıştığı 2 kişi tarafından kaçtığı tuvalette kasığından bıçaklanan şahsa ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Aşırı kan kaybeden yaralı şahsı annesi ambulansa binene kadar elinden tutup yalnız bırakmadı.

 

Olay, öğle saatlerinde Tahsin Ünal Mahallesi Armutlu İş Merkezinin 1.’inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş merkezinin zemin katında annesi Nevin Ç. ile birlikte çay ocağını işleten Şevket Ozan G., iş yerine gelen kimliği belirsiz 2 kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslar bellerinden çıkardıkları bıçaklarla Şevket Ozan G.’yi iş merkezinin içerisinde kovalamaya başladı. İş merkezinin 1.’inci katındaki tuvalete kaçan Şevket Ozan G.’yi yakalayan şahıslar, sağ kasığından bıçaklayarak kaçtı. Bıçak darbesinin atar damara gelmesi nedeniyle aşırı derecede kan kaybeden Şevket Ozan G.’ye ilk müdahaleyi orada bulunan vatandaşlar yaptı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri aşırı kan kaybeden Şevket Ozan G.’ye gerekli müdahaleyi yaparken, polis ekipleri de meraklı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Bu sırada yaşanan kavgaya şahit olan anne Nevin Ç., oğlunun elini tutarak biran olsun bırakmadı. Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan Şevket Ozan G.’nin aşırı kan kaybetmesinden dolayı durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, polis olayı gerçekleştirerek kaçan şahısları yakalaya bilmek için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 14:30
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