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Karaman'da bıçaklı kavga: 4 yaralı

10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:48
Karaman'da bıçaklı kavga: 4 yaralı

KARAMAN (AA) - Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cedit Mahallesi 272. Sokak'ta ikamet eden iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Beytullah A, Ali A, Serkan D. ve Ertuğrul D. vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:48
  1. 4 Yaralı
  2. Karaman
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