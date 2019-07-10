0553 313 94 23

Karaman’da bıçaklı kavga: 4 yaralı

Karaman’da komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 01:33
Karaman’da bıçaklı kavga: 4 yaralı

Karaman’da komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.


Olay, gece saat 23.45 sıralarında Cedit Mahallesi 272’nci Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı sokakta oturduğu öğrenilen iki komşu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın bir süre sonra bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine iki taraftan S.D., E.D. A.A ve B.A. isimli kişiler vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kavgaya karışan bir kişi de polis tarafından gözaltına alınarak Polis Merkezine götürüldü. Ekipler, kavgaya karışan tarafların yakınlarını ise zor sakinleştirdi. Olay yeri inceleme ekibi kavganın yaşandığı sokakta inceleme yaptı.


Yaşanan kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 01:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karaman’da bıçaklı kavga: 4 yaralı
    1. Karaman’da bıçaklı kavga: 4 yaralı
    2. Libya'da Çalışma Bakanı ile Türk..
    3. Nijer’in kuzeyindeki Fransız askeri..
    4. Patlamaya ilişkin 6 şahıstan 3’ü..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “(Babacan,..
    6. İngiltere'den Trump'a 'çok aptal'..
    7. İsviçre milli günü resepsiyonla..
    8. TİP lideri Erkan Baş'tan 'Ali Babacan'..
    9. Nijerya'da silahlı kişilere operasyon
    10. Otomobilin çarptığı yaya hayatını..
    11. Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu kampa..
    12. Diyarbakır’da 2 terörist silahları ile..
    13. KARDEMİR, Fortune 500 listesinde..
    14. Tekirdağ’da otomobil kağıt..
    15. Menemen’de rüzgar türbininin kanadını..
    16. 14 yaşındaki küçük kızın kullanıldığı..
    17. Uğur Soğutma, Antalyalılar’la buluştu
    18. İsrail 2019'un ilk yarısında 16..
    19. Emre Belözoğlu kampa katıldı
    20. PKK'lı teröristler 2 çobanı katletti
    21. ABD, Danimarka'dan Suriye'de..
    22. Emre Belözoğlu kampa katıldı
    23. GÜNDEM ÖZETİ / 10 Temmuz 2019
    24. Diyarbakır-Lice kırsalında iki..
    25. Tır şoförü, tartıştığı otomobil..
    26. 'Yeteri kadar İHA ve füzemiz var,..
    27. İstikbal Mobilya Kayserispor’da..
    28. CHP ilçe başkanından MHP ilçe..
    29. 10 vekilin dokunulmazlık dosyası..
    30. ABD'de başkanlık seçimi için bir aday..
    KADEM, LGBTİ savunuculuğuna soyundu! Aileyi savunan Sema Maraşlı hakkında skandal sözler
    KADEM, LGBTİ savunuculuğuna soyundu! Aileyi savunan Sema Maraşlı hakkında skandal sözler
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Mansur Yavaş hunharca heykel dikiyor
    Mansur Yavaş hunharca heykel dikiyor
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    AK Partili vekil müjdeyi verdi: Dev proje Kurban Bayramı öncesi hayata geçebilir
    AK Partili vekil müjdeyi verdi: Dev proje Kurban Bayramı öncesi hayata geçebilir