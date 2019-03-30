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Karaman’da belediye ve üniversitenin kültür projesi hayata geçirildi

Karaman Kalesi içerisinde yer alan ve Karaman Belediyesi tarafından üç yıllığına Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine (KMÜ) tahsis edilen tarihi Nalıncılar Evi’nin restorasyonu tamamlanarak hizmete açıldı.

30 Mart 2019 Cumartesi 22:06
Karaman’da belediye ve üniversitenin kültür projesi hayata geçirildi

Karaman Kalesi içerisinde yer alan ve Karaman Belediyesi tarafından üç yıllığına Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine (KMÜ) tahsis edilen tarihi Nalıncılar Evi’nin restorasyonu tamamlanarak hizmete açıldı. Tarihi Ev, artık şehirdeki akademik ve kültürel faaliyetler için önemli bir mekan olacak.


Nalıncılar Evi’nin açılış törenine Karaman Valisi Fahri Meral, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz ve Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Nuri Özbey, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar’ın yanı sıra üniversite protokolü ve davetliler katıldı.


Tarihi Nalıncılar Evi’ni ziyaret eden protokol üyeleri ve davetliler, KMÜ Karamanoğulları Kültür ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Ali Kapar ile Türk Halk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Çelik’ten tarihî mekanın kullanımı ile ilgili bilgi aldılar. Üniversite bünyesindeki uygulama ve araştırma merkezlerine ev sahipliği yapan Nalıncılar Evi’nde özellikle Karaman’ın tarihi ve kültürüne yönelik araştırmalar, bilimsel ve akademik toplantılar, okur-yazar buluşmaları ve söyleşiler başta olmak üzere hatırı sayılır birçok faaliyet gerçekleştirilecek. Tarihi Nalıncılar Evi Projesiyle aynı zamanda Karaman halkı akademik camiayla buluşarak üniversite-şehir bütünleşmesine katkı sunulacak. Tarihi Nalıncılar Evi’nin Karaman Belediyesi ile imzalanan protokol gereği üniversiteye devredildiğini söyleyen Rektör Akgül, "Bu tarihî mekanın üniversitemiz ve şehrimiz için önemli araştırmalara ev sahipliği yapacak bir bilim ve eğitim yuvasına dönüşmesi yolunda projemize destek olan Belediye Başkanımız Ertuğrul Çalışkan’a teşekkürü borç biliyor, projenin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.


Nalıncılar Evi açılışı Rektör Akgül tarafından Belediye Başkanı Çalışkan’a plaket takdim edilmesi ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 22:06
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