Karaman’da balkondan düşen yaşlı adam yaralandı Karaman’da oturduğu evin balkonundan aşağıya düşen yaşlı adam yaralandı.

Karaman’da oturduğu evin balkonundan aşağıya düşen yaşlı adam yaralandı.

Olay, Külhan Mahallesi 17’nci Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bilal B. (72) isimli adam, 3 katlı apartmanın 2’nci katındaki evinin balkonundayken biranda dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yüksekten yere düştü. Yaşlı adamın düştüğünü gören çevredeki esnaf hemen yardımına koşarken, bir taraftan da sağlık ekibine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan yaşlı adam daha sonra kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Yaşlı adamın düşmesiyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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