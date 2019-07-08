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Karaman’da bağlanan araçlar otoparkları doldurdu

Karaman Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cemalettin Canuylasi, yediemin otoparklarındaki araçların tamamına yakınının sağlam olduğunu ve bunların ekonomiye kazandırılması gerektiğini söyledi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:19
Karaman’da bağlanan araçlar otoparkları doldurdu

Karaman Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cemalettin Canuylasi, yediemin otoparklarındaki araçların tamamına yakınının sağlam olduğunu ve bunların ekonomiye kazandırılması gerektiğini söyledi.


Karaman’daki otoparklarda doluluk oranı yüzde 100’e ulaşınca kaza yapmış araçlar sokaklara koyulmaya başlandı. Karaman Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cemalettin Canuylasi, oda olarak kentte en büyük otoparka sahip olduklarını belirterek, "Şuan için Karaman’da faaliyet gösteren otoparklar içinde en büyüğüyüz. Hacizli veya kazalı araçları yediemin parkımızda bulundurarak onların güvenliğini sağlıyoruz. Şuanda otopark alanımızın doluluk oranı yüzde 100’e yaklaştı. Parkımızda bin 365 civarında araç bulunuyor. Bunlardan bine yakını motosiklet. Biz bu araçların tekrar ekonomiye kazandırılmasını istiyoruz. Ancak plakasız veya zamanı geçmiş araçları Makine Kimya Endüstrisi belirli süreden sonra bu araçları bizlerden alarak, fabrikaya götürüp tekrardan eritilip demire, bakıra ve gümüşe dönderiyor. Ama bu araçların tekerinden tut aküsüne varıncaya kadar tamamına yakını çalışır vaziyette. Bizler bu durumları siyasetçilerimize aktarıyoruz. Siyasetçilerimizden Türkiye’deki bu otoparklardaki bağlı araçların tekrar ekonomiye kazandırılması için çalışmalar yapmalarını istiyoruz” dedi.



“Aracını almak isteyene yüzde 50 indirim yapacağız”


Cemalettin Canuylasi, otopark ücreti nedeniyle araçlarını alamayan araç sahiplerine ücrette kolaylık yapacaklarını da söyleyerek, "Kazalı veya bağlı olan araç sahibi arkadaşlarımız bizlere gelirlerse park ücretinde yüzde 50 indirim yapacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:19
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