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Karaman’da 57 Kıbrıs gazisine ‘Milli Mücadele Madalyası’ verildi

Karaman’da Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan 57 gaziye Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Karaman Valisi Fahri Meral tarafından verildi.

14 Haziran 2019 Cuma 13:01
Karaman’da 57 Kıbrıs gazisine ‘Milli Mücadele Madalyası’ verildi

Karaman’da Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan 57 gaziye Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Karaman Valisi Fahri Meral tarafından verildi.


Yunus Emre Konferans Salonunda düzenlenen programa, Karaman Valisi Fahri Meral, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İsmail Şahin, Karaman Muharip Gaziler Derneği Başkanı Behiç Baş ile daire müdürleri, gaziler ve aileleri katıldı. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.


Karaman Valisi Fahri Meral yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Harekatına katılarak Milli Mücadele Madalyası ve Beratı almaya hak kazanan 57 muharip gazimiz ve eşleri için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Makamı adına tevcih edilecek Milli Mücadele Madalyalarını vermek için bir araya gelmenin gururunu yaşıyoruz” dedi.


"Kıbrıs Barış Harekatında şehit düşen aziz Türk milletinin evlatlarını ve Kıbrıs Türk halkının evlatlarını, mücahitleri rahmetle ve minnetle anıyoruz" diyen Meral, “Bugün ülkemizin her köşesinde şanlı bayrağımız göklerde dalgalanıyorsa eğer, binlerce yıldır hür ve bağımsız yaşıyorsak ve korkmadan geleceğe umutla bakabiliyorsak, bunları aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimize borçluyuz.Birçok sıkıntılı ve zor duruma göğüs geren Kıbrıs Türk’ünün sabır ve dirayeti bizler için gurur kaynağı olmuştur. Bugün burada bulunan 57 değerli gazimize şükran ve minnetlerimizi bir kez daha iletiyoruz. Sizler sayesinde bu vatan, sizlerin gösterdiği kararlılık ve cesaretle o şanlı sayfadan her zaman onur duyarak mevcudiyetini devam ettirecek ve sizler de, gelecek nesilleriniz de bu onuru daima taşıyacaksınız. Bu duygularla gazilikle şereflenen ve daha sonra ebedi aleme irtihal eden gazilerimizi rahmetle anarken,hayatta olan gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum” diye konuştu.


Karaman Muharip Gaziler Derneği Başkanı Behiç Baş da, "45 yılın ardından sonra verilen madalyalarımız gelmesinden dolayı sevinçliyiz ama geç kaldığı içinse biraz sitemliyiz” dedi.


Konuşmaların ardından hayatta olan ve ölen gazilerin eşlerime Milli Mücadele Madalyası ve Beratı, protokol üyeleri tarafından verildi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 13:01
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