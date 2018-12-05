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Karaman'da 5. kattan düşen kişi yaralandı

05 Aralık 2018 Çarşamba 00:33
Karaman'da 5. kattan düşen kişi yaralandı

KARAMAN (AA) - Karaman'da apartmanın 5. katından düşen kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Urgan Mahallesi 4. TOKİ mevkisinde 7 katlı binanın 5. katında ikamet eden Mustafa Akbaş, henüz sebebi bilinmeyen nedenle pencereden apartmanın bahçesindeki toprak zemine düştü.

Düşme sonucu ağır yaralanan Akbaş'ın yerde yattığını gören komşuları, 112 Acil Servis ekipleri ve polise haber verdi.

Sağlık ekiplerince Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akbaş’ın ciğerinde kanama olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 00:33
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  2. yüksekten düşme

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