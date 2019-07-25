Karaman'da 30 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

KARAMAN (AA) - Karaman'da hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "silahla yağma, yaralama ve hakaret" suçlarından hakkında 7 ayrı yakalama emri ve 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.U'nun bulunduğu adrese operasyon düzenledi. Ekiplerce K.U'nun üzerinde yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 15 fişek, sahte nüfus cüzdanı ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen K.U. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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