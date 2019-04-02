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Karaman’da ‘2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’ yürüyüşü

Karaman’da, "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü” dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

02 Nisan 2019 Salı 13:11
Karaman’da ‘2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’ yürüyüşü

Karaman’da, "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü” dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.


Karaman’da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü münasebetiyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Kent Konseyi Başkanlığı işbirliğiyle "Otizmi Fark Et, Kabul Et, Bizimle Yürü" başlığı altında yürüyüş etkinliği düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde başlayan yürüyüş söylenen sloganlar eşliğinde, Atatürk Spor Kompleksi Kazım Karabekir Spor Salonu’na kadar devam etti. Yürüyüş etkinliğinde otizmli bireyler, aileleri ve Kredi Yurtlar Kurumunda barınan gönüllü gençler ellerinde “Farkındalığı paylaş”, “Herkes kadar aynı, herkes kadar farklıyız”, "Adımları otizmli çocuklar için atıyoruz”, "Otizmi fark et, hayatı paylaş” yazılı pankartlar taşıyarak sosyal mesaj verdi. Yürüyüşün ardında Kazım Karabekir Spor Salonu’nda devam eden programda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kurulan parkurlarda antrenörler eşliğinde spor yapma imkanı bulan otizmli bireyler, spor yapmanın mutluluğunu yaşadı. Masa tenisi, badminton, halat çekme ve geleneksel çocuk oyunlarında tüm hünerlerini sergileyen otizmli bireylere aileleri ve gönüllü gençler destek verdi.


Otizmin bir hastalık olmadığına dikkat çeken Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, “Toplumun her kesiminde otizmde farkındalık oluşturmak adına çalışmalar yürütülmektedir. Toplumumuzun otizm konusunda göstereceği hassasiyet, farkındalık ve bilinç çok önemlidir. Bugün bizlerde otizmde farkındalık oluşturabilmek adına kurumlarımızın da destekleriyle böyle bir etkinlik düzenledik. İnşallah bu etkinliklerle birlikte otizm ile ilgili gerekli farkındalıkları oluşturduğumuzu düşünüyorum” dedi.


Kazım Karabekir Spor Salonunda düzenlenen program, otizmli çocuklar için kesilen pasta ve yapılan ikramların ardından sona erdi. Yürüyüşe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Arslan, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Nurettin Doğan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Servet Türegün, Kent Konseyi Başkanı Ali Konukseven,Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, otizmli bireyler, gönüllü gençler ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 13:11
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