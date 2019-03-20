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Karaman’da 2 bin fidan toprakla buluşturuldu

Karaman’da Dünya Ormancılık Haftası nedeniyle 2 bin fidan toprakla buluşturuldu.

20 Mart 2019 Çarşamba 17:06
Karaman’da 2 bin fidan toprakla buluşturuldu

Karaman’da Dünya Ormancılık Haftası nedeniyle 2 bin fidan toprakla buluşturuldu.


Vali Hakkı Teke Hoşgörü Ormanında düzenlenen fidan dikimi etkinliğine, Karaman Valisi Fahri Meral, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin, kurum müdürleri, TEMA ve ÇEKÜD Vakfı temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.


Karaman’da yürütülen ağaçlandırma çalışmaları hakkında açıklama yapan Orman İşletme Müdürlüğü, “Karaman il genelinde 2003 - 2018 yılları arasında 763 bin 591 dekar arazide 80,9 milyon fidan toprakla buluşturulurken, 2019 yılında ise 42 bin 640 dekar alanda 1,9 milyon fidanın toprakla buluşturulması planlanıyor. Bu doğrultuda, orman köylerinde yaşayan vatandaşların gelir seviyelerinin arttırılmasına yönelik badem, zeytin, menengiç, dut gibi gelir getirici fidanlar dikilmiş ve böylelikle köylerimizde gelir getirici ormanlar oluşturulmuştur. Ayrıca bölgedeki arıcılığı geliştirmek ve organik bal üretimini desteklemek için 7 adet bal ormanı kurulmuştur. 2018 yılı sonuna kadar 67 köyümüzde 281 bin 977 adet gelir getirici fidan dikilmiş, bu kapsamda 2019 yılında ise 16 köyümüzde badem, ceviz, çam fıstığı, zerdali, kuşburnu, alıç, dut gibi fidanlar dikilerek gelir getirici ormanlar kurulması amaçlanmaktadır. Ayrıca, Orman İşletme Müdürlüğünce okul, ibadethane, mezarlık, hastane ve sağlık ocağı bahçelerinde fidan desteği devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.


Karaman Orman İşletme Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte Emniyet Atış Poligonu alanına 2 bin tane sedir, ardıç, servi ve mazı fidanı dikildi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 17:06
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