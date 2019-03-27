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Karaman'da 176 bin 762 seçmen sandık başına gidecek

27 Mart 2019 Çarşamba 14:51
Karaman'da 176 bin 762 seçmen sandık başına gidecek

KARAMAN (AA) - Karaman'da 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde 176 bin 762 seçmen oy kullanacak.

Karamanda, yerel seçimlerde 684 sandık kurulacak.

Kentte belediye başkanı, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, il genel meclisi üyeleri ve muhtarları belirlemek için seçmen sandık başına gidecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Karaman'da 176 bin 762 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014’te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Karaman'daki seçmen sayısı 11 bin 446 arttı.

Karaman'da kurulacak sandık sayısı bir önceki seçime göre arttı. 2014’teki yerel seçimlerde 671 sandık kurulurken, bu seçimlerde 684 sandık kurulacak.

- En az seçmen Başyayla'da

Karaman'da en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe merkez ilçe oldu. 133 bin 57 kayıtlı seçmenin bulunduğu merkez ilçede 478 sandık kurulacak.

Merkezden sonra ikinci sırada 98 sandık ve 21 bin 446 seçmenle Ermenek geliyor. 15 sandık ve 2 bin 779 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Başyayla'da olacak.

İlçelerdeki sandık ve seçmen sayıları ise şu şekilde:

İlçe adı: Sandık sayısı: Seçmen sayısı:

Karaman Merkez 478 133 bin 057

Ayrancı 35 6 bin 526

Başyayla15 2 bin 779

Ermenek98 21 bin 446

Kazımkarabekir16 3 bin 211

Sarıveliler 42 9 bin 743

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 14:51
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