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Karaman Türk Dünyası Şöleni sona erdi

Karaman Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen 1.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:33
Karaman Türk Dünyası Şöleni sona erdi

Karaman Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen 1. Uluslararası Karaman Türk Dünyası Şöleni, sanatçı Göksel’in konseri ile sona erdi.


Türk Dünyası Kütür Parkı’nda yapılan şölenin son gününde uçurtma şenliği, geleneksel çocuk oyunları ve güreş gösterileri yapıldı. Konser öncesi konuşan Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, şölene büyük ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür ederek, “Göreve geldiğimiz şu üç aylık dönemle ilgili Karaman’da çok önemli organizasyonlar gerçekleştirdik. Her şehrin bir şenliği var. Bu yıl ilkini düzenlediğimiz Uluslararası Türk Dünyası Şöleni de, Karaman’ın adına ve değerlerine yakışır bir festival oldu. Önümüzdeki yıl şölenimizi daha da genişleterek Türk Cumhuriyetlerinin buluştuğu bir nokta haline getirmek istiyoruz. Karaman Türk Dünyasının başkenti olacak inşallah. Bunlar daha başlangıç. Bu şölene sahip çıktığınız ve yoğun ilgi gösterdiğiniz için siz değerli hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum” dedi.


Gecenin sonunda ise ünlü sanatçı Göksel sahne aldı. “Merhaba Karaman" diyerek, Karamanlıları selamlayan Göksel, "Bu muhteşem kalabalık karşısında olduğum için kendimi çok mutlu hissediyorum” dedi.


Sevilen eserleriyle Karamanlılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sunan gençlerin gözdesi Göksel, hareketli şarkılarıyla hayranlarına eğlenceli anlar yaşatırken, duygusal şarkıları ile de hüzünlendirdi. Konser alanını dolduran binlerce vatandaş, cep telefonları ışıklarıyla sanatçının söylediği parçalara eşlik etti. Konserin sonunda Türklerin bir geleneği olan demir dövme töreni gerçekleştirildi. Sahneye çıkan CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve belediye meclis üyeleri sanatçı Göksel ile birlikte sembolik olarak çekiçle demir dövdü. Şölen havai fişek gösterisiyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:33
  1. sanat
  2. konser

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