Karaman İl Sağlık Müdürü Arslan, evde bakım hizmeti alan yaşlıları ziyaret etti

Karaman İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Arslan, Yaşlılar Haftası nedeniyle evde bakım hizmetinden yararlanan yaşlı hastaları evlerinde ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürü Arslan’ın ziyaretine Karaman Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Osman Açıkgöz, Evde Sağlık Hizmetleri Koordinatör Hekimi Dr. Abdullah Çelik ve Evde Sağlık Hizmetleri Birimi çalışanları eşlik etti. Ziyaretlerde hasta yakınları ile sohbet eden Dr. Arslan, ailelerin talep ve isteklerinin yanı sıra Evde Bakım Hizmetlerinden memnuniyetlerini de sordu.

Dr. Arslan, ziyaretler sırasında yaptığı açıklamada, “Geçmişimizle bugünümüz arasında köprü kuran yılların tecrübesini geleceğe aktaran değerli varlıklarımız yaşlılarımızın ve evde bakım hastalarının sağlıklı bir ömür sürmelerinde gerekli özveriyi göstermek için her gün 15 hastamızı ziyaret ederek yanlarında olmaya çalışıyoruz. Yaşlılarımızda ziyaretlerimizde sunulan hizmetten memnun olduklarını ifade ediyorlar. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizleri de ziyadesiyle memnun ediyor. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde son yıllarda sosyal hizmet alanındaki hizmetlere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Ne mutlu ki bu imkanlar var ve vatandaşlarımız bu imkanlardan yararlanabiliyor” dedi.