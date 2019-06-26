Karaman Belediyesinden yol yapım çalışmaları Karaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ihtiyaç duyulan bölgelere yeni yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Karaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ihtiyaç duyulan bölgelere yeni yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Karaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, trafiği rahatlatacak ve ulaşımı kolaylaştıracak yeni yol yapım çalışmalarının şehrin farklı bölgelerinde devam ettiği belirtilerek, "4. TOKİ ve 5. TOKİ’yi Şehit Muhammed Yalçın Bulvarı’na direkt bağlayan yeni yol yapım çalışması tamamlanmak üzere. Alt yapısı tamamlanan yolun önümüzdeki günlerde asfalt serimi yapılacak ve yol kullanıma açılacak. Öte yandan, İbrahim Öktem Bulvarı üzerinde bulunan yolun Sanayi Caddesi’ne bağlantı çalışmaları ise devam ediyor" denildi.

Açıklamada, şehrin ihtiyaç duyulan bölgelerinde yeni yol yapım çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

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