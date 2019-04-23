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Karaman Belediyesinden "Çocuk Şenliği ve Bilim Fuarı"

Karaman Belediyesi’nin 23 Nisan Çocuk Bayramı için tertip ettiği “Çocuk Şenliği ve Bilim Fuarı” büyük ilgi gördü.

23 Nisan 2019 Salı 16:46
Karaman Belediyesinden "Çocuk Şenliği ve Bilim Fuarı"

Karaman Belediyesi’nin 23 Nisan Çocuk Bayramı için tertip ettiği “Çocuk Şenliği ve Bilim Fuarı” büyük ilgi gördü.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı Savaş Kalaycı’da katıldı. Etkinlik alanında konuşan Başkan Kalaycı, “Öncelikle tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Etkinliğimize katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu etkinlikteki amacımız hem eğlenmek hem öğrenmek. Siz çocuklarımız için Planetaryumu (galaksi çadırı) Karaman’a ilk kez getirdik. Matematik deneysel çalışma çadırında gökyüzü, uzay ve gezegenleri üç boyutlu inceleyebilecek, ikili saymadan Pi sayısına, imkansız üçgenden Leonardo daVinci’nin köprüsüne, dört renk problemden topolojik düğümlere, alan-yarıçap, çevre-yarıçap, açılar, ünlü matematikçi John Nash’ın oyun teorisi ve Mimar Sinan’ın yapılarındaki sırlar gibi birçok matematik alanındaki çalışmaları eğlenerek öğrenebileceksiniz. Etkinliğimiz yarın da devam edecek. Hepinize katılımız için tekrar teşekkür ediyor, iyi eğlenceler diliyorum” dedi.


Kalaycı daha sonra, belediye tarafından hazırlanan hediye ve çeşitli yiyecekleri kendi elleriyle çocuklara ikram etti. Çocuklar için hazırlanan alanları tek tek gezen Kalaycı, çocukların ve büyüklerin yoğun ilgisi ile karşılaştı, tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 16:46
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