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Karaman Belediyesi kaçak olarak dökülen hafriyat atıklarını temizledi

Karaman Belediyesi, şehrin muhtelif bölgelerine gelişi güzel dökülen hafriyat atıklarını temizledi.

20 Haziran 2019 Perşembe 16:54
Karaman Belediyesi kaçak olarak dökülen hafriyat atıklarını temizledi

Karaman Belediyesi, şehrin muhtelif bölgelerine gelişi güzel dökülen hafriyat atıklarını temizledi.


Belediye yetkilileri, vatandaşların ihbarıyla Hamidiye Mahallesi Sanayi Caddesi üzerindeki yol kenarları ve Tabduk Emre Mahallesi Toptancılar Sitesi yanındaki alana dökülen çöp ve hafriyat atıklarını temizledi. Belediyeden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “İnşaatlardan çıkan hafriyat ve inşaat atıklarını belediyemiz tarafından belirlenen ‘Hafriyat Toplama Alanı’ dışına dökenlere 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 41. Maddesi gereğince para cezası kesilecektir. Kaçak hafriyat dökümü yapanların tespiti gönüllü vatandaşların ihbarları ile belirlenecek. Yine sivil ekiplerden oluşmuş zabıta memurları ile kaçak döküm yapılan bölgeler günün 24 saati gözetim altında tutulacak. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için hafriyatları belediyemizin belirlediği, belediye asfalt şantiyesi ilerisinde bulunan Urgan Mahallesi Hafriyat Toplama Alanına dökmeleri gerekmektedir” denildi.


Yetkililer ayrıca, vatandaşlardan kanun dışı hafriyat döken şahısların görüldüğü takdirde 226 40 00 - 444 25 70) nolu telefon numaralarına ihbarda bulunmalarını istedi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 16:54
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