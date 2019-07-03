Karaman Belediyesi asfalt çalışmalarına devam ediyor

Karaman Belediyesi asfalt, kaldırım ve yol yenileme çalışmalarına şehrin dört bir tarafında ara vermeden devam ediyor.

Belediye fen işleri ekipleri, Sakabaşı Mahallesi ve Siyahser Mahallesinin kesiştiği Kanuni Sultan Süleyman Caddesini yeniliyor. Caddede deforme olmuş eski asfaltı kazıyıcıyla söken ekipler, tekrar işlenip kullanılmak üzere yeniden asfaltlıyor. Şehir genelinde ihtiyaç duyulan bölgelerin planlı bir şekilde asfaltlandığını ifade eden Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, “Ekiplerimiz ihtiyaç duyulan bölgelerde asfalt serimine devam ediyor. Asfalt serim çalışmalarını planlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Özellikle deforme olmuş asfaltı, Kanuni Sultan Süleyman Caddesinde olduğu gibi kazıyıcı ile kazıyarak depoluyoruz. Daha sonra bu asfaltı tekrar işleyip kullanıyoruz ve böylelikle bütçemizi daha verimli harcamış oluyoruz. Bu sayede hem tasarruf sağlıyoruz hem de işlerimizi hızlandırıyoruz” dedi.

Kalaycı, yol yenileme, asfalt ve kaldırım çalışmalarının belirli bir program dahilinde aksamadan devam edeceğini de sözlerine ekledi.