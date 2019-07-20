Karaleylek Kanyonu turizme kazandırılacak

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, Keban ve Karakaya baraj göllerinin bağlantı noktasını oluşturan ve Elazığ Valiliği tarafından Karaleylek adı verilen kanyon, muhteşem doğası ve barındırdığı karaleylek popülasyonu ile büyülüyor.



Keban Baraj Gölü'nden itibaren 40 kilometre uzunluğu sahip kanyon; bitki örtüsü, sarp kayalıkları, bu kayalıklar üzerinde kurulan yerleşim alanları, mağaraları ve karstik oluşumlarıyla dikkati çekiyor.



Adını, kanyonun Karabey mevkisinde yer alan kayalıklarda yaşayan karaleyleklerden alan kanyon, fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin yanı sıra doğa sporlarıyla ilgilenenlere de güzel imkanlar sunuyor.



Doğal güzellikleri, sunduğu manzaralar ve doğal yapısıyla bölgenin ilgi odağı haline gelen kanyonun, yine Karabey mevkisinde yer alan ve coğrafik olarak yeni keşfedilen Saklıkapı Kanyonu ile birlikte turizme kazandırılması hedefleniyor.



Karaleylek Kanyonu'nda incelemelerde bulunan Vali Çetin Oktay Kaldırım, bölgenin doğal güzelliği ve sunduğu manzaralar ile turizm açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.



Kanyonun belirli bölgesinde yer alan karaleylek popülasyonundan dolayı kanyona Karaleylek Kanyonu adını verdiklerini ifade eden Kaldırım, şunları söyledi:



"Hem florası ve faunası hem de doğal güzellikleri çok güzel bir yer. Anladığımız kadarıyla bir yerleşim yerinin izlerini de barındırıyor, gördüğümüz mağaralardan burada onlarca var. Bu bölgede iş adamlarımız turlara başladıkları zaman burası yeni bir destinasyon olarak turizme hitap edecektir. Buradaki formasyon aynı zamanda Kapadokya'yı da andıran bir yapıya sahip. Dolaysıyla burası hem doğal güzellikleri hem tarihi yapısı değerlendirildiği zaman Amerika'da bulunan Grand Kanyon'dan bile fazlasını sunan bir yapısı var. Buranın ismini Karaleylek Kanyonu koyduk, inşallah turizme büyük bir katkı sunacaktır."



