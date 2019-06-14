0553 313 94 23

Karalar: "Suyu tek aşamada yüzde 30 indirmeyeceğiz"

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Zeydan Karalar, suyu 3 aşamalı olarak indirme kararında değişiklik yaparak, yüzde 15 olarak iki aşamada indirilmesini istedi.

14 Haziran 2019 Cuma 14:46
Karalar: "Suyu tek aşamada yüzde 30 indirmeyeceğiz"

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Zeydan Karalar, suyu 3 aşamalı olarak indirme kararında değişiklik yaparak, yüzde 15 olarak iki aşamada indirilmesini istedi. Karalar, “Suyu tek aşamada yüzde 30 indirmeyeceğiz” dedi.


Zeydan Karalar, Cemal Demirdağ ve Sevil Can’ın başkanlığında toplanan Adana Büyükşehir Belediyesi, Haziran ayı birleşimlerini tamamladı.


Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, MHP’li Abdullah Kaçar, AK Partili Murtaza Kılçık, CHP’li Serdar Seyhan, AK PartiliMehmet Yapıcı gündem dışı söz alarak birer konuşma yaptı.


AK Partili Meclis Üyesi Murat Duman’ın suyu yüzde 30 indirilmesinde dair yerinden yaptığı konuşmaya cevap veren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ”Bakın arkadaşlar, canlı yayındayız. Suyu yüzde 30 indirmeyeceğiz. Ben bağıra bağıra söyledim, bu belediyenin ekonomik şartlarını yüzlerce kez söyledim, yüzlerce kez daha söyleyeceğim. Demek ki algılayamıyoruz, ya da başka bir şey düşünüyoruz. Bizim yüzde 30 indirim kararımız bize yüz milyona patlayacaktır. Gelin şu vatandaş da rahatlasın, biz söz verdik, sözümüzü tutalım, mecliste güzel bir görev yapmış olsun, şunu iki aşamalı olarak yüzde 15 olarak bağlayalım, bir 5-6 ay sonra bir yüzde 15 daha yapalım. Bizim yüzde 30 taahhüdümüz yerindedir ama biz bir anda yüzde 30 indirim yaparsak Adana’ya kötülük yapmış oluruz” dedi.


Karalar, “Hepiniz biliyorsunuz, bu Zeydan Karalar’ı sıkıştırmakla olmaz onu da söyleyeyim size. Kamuoyu size prim vermez, ben çıkıyorum kamuoyuna söylüyorum, yüzde 80’i bizi haklı buluyor.Keşke yüzde 30 indirim yapabilecek bir durumumuz olsa” dedi.


Başkan Karalar, Kozan, Feke ve İmamoğlu’nda 250 kilometrelik asfaltlama yapılacağını belirterek, farklı noktalarda da 400 kilometre yolu daha asfaltlayacaklarını duyurdu. Başkan Zeydan Karalar, sathi kaplama yerine, daha sağlam bir yöntem olan astarlı yol yapılacağını belirtti.


Karalar, ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte hareket ederek çalışacaklarını, böylece, Adana’nın çıkarlarını ön plana alarak, inşaat sektörünün rahatlatılması için uygun ortamın sağlanacağını anlattı. Karalar, yol ve köprü projelerinin, ulaşım master planına göre şekilleneceğini, bilimsel veriler göz önüne alınarak, Adana’nın bugününü ve geleceğini planlayacaklarını söyledi.



Hafta sonu öğrenci, veli ve öğretmene otobüsler ücretsiz


Mecliste ayrıca hafta sonu sınava girecek öğrenciler, veliler ve öğretmenler için belediye otobüslerinin belirli saatlerde ücretsiz olması konusunda ek gündem maddesi de oylandı.


Başkan Zeydan Karalar, oy birliğiyle kabul edilen maddeye göre, hafta sonu sınava girecek öğrencilerin ve velilerinin, saat 07.30 ile 15.00 saatleri arasında belediye otobüslerinden ücretsiz yararlanabileceğini, velilerden kimlik istenmeyeceğini, öğrencinin yanında olan velinin beyanının yeteceğini söyledi. Öğretmenlerin de aynı uygulamadan yararlanabileceğini açıklayan Başkan Zeydan Karalar, öğrencilere sınavda başarı diledi.


Adana Büyükşehir Belediye Meclis Toplantılarının, sosyal medya üzerinden canlı yayınlanması ve sonrasında yapılan yorumlarla ilgili görüşlerini açıklayan Başkan Zeydan Karalar, “Küfürü, ayrıştırıcı dili tasvip etmiyorum. Bizi seven hiç kimse, bizi eleştirenlere, bize yaptıkları, saldırdıkları gibi kötü dil kullanmasın. Bizim dilimiz kardeşlik, barış dilidir” dedi.


Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarına 8 Temmuz 2019 Pazartesi günü devam edecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 14:46
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tavuk suyu buzdolabında kaç gün saklanır?
    1. Tavuk suyu buzdolabında kaç gün..
    2. Yeni Zelanda katliamcısı duruşmayı..
    3. NEÜ’lü öğrenci katıldığı yarışmadan..
    4. Mersin’de yaklaşık 400 bin öğrenci..
    5. Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları isim..
    6. Kornea naklinde bekleme süresi..
    7. Tuzla'da çocuğu darbeden kişi tahliye..
    8. Siirt’te biçerdöver kontrolleri başladı
    9. Pakistan'da İslamabad Belediyesine..
    10. TEPSAM’dan jandarmaya kutlama mesajı
    11. Assange'ın iade davası gelecek yıl..
    12. DİSK Bölge Temsilcisi Cumali..
    13. Kabadüz’de halk günü
    14. İstanbul Emniyeti, şehirde kuş..
    15. İlkadım’da ekipler yağmur sonrası..
    16. Yakutiye Belediye Başkanı Uçar,..
    17. Aztopal: “İnce eleyip sık dokuyacağız,..
    18. Kanseri yenen tiyatrocu, Sağlıkta Kal..
    19. Yükseköğretime Geçiş Sınavı öncesinde..
    20. Yıldırım'dan karne mesajı
    21. Didim’de “Kucaklaşma Zamanı”..
    22. Didim’de sokak hayvanları için..
    23. 1 milyondan fazla Rus polis için..
    24. Didim’de karne sevinci
    25. Merkez Haziran ayı beklenti anketini..
    26. Toyota'dan "korna çalmayın" çağrısı
    27. Kocasinan Belediyesi’nden öğrencilere..
    28. Pakistan'da tutuklu eski..
    29. AK Partili gençlerden 'Süper Ali'..
    30. AK Parti’li Arvas’tan YKS mesajı
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı! 'Fark 200 bin'
    MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı! 'Fark 200 bin'
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...