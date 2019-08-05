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Karalar: “Sosyal belediyecilik lütuf değil görevdir”

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nce Kurban Bayramı öncesi engelli vatandaşlara 136 adet manuel ve akülü tekerlekli sandalye dağıtıldı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:19
Karalar: “Sosyal belediyecilik lütuf değil görevdir”

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nce Kurban Bayramı öncesi engelli vatandaşlara 136 adet manuel ve akülü tekerlekli sandalye dağıtıldı.


Adana Büyükşehir Belediyesi yanındaki Heykelli Park’ta gerçekleştirilen etkinlikte, engelli vatandaşlara ve ailelerine hitap eden Başkan Zeydan Karalar,Seyhan Belediyesi’ndeyken sosyal belediyecilikte Türkiye’ye örnek olacak işlere imza attıklarını ifade ederek, Adana Büyükşehir Belediyesi’nde daha fazlasını yapacaklarını kaydetti. Başkan Zeydan Karalar, “Önce Yüce Allah’ın izni, sonra hemşehrilerimizin desteğiyle Adana’ya çağ, sınıf atlatacağız” dedi.



"Türkiye’nin öncüsü olduk"


Seyhan Belediye Başkanlığı sürecinde, sosyal belediyecilikte Türkiye’nin öncüsü olduklarını belirten Başkan Zeydan Karalar, “Seyhan’dayken bütçemizden önemli bir payı sosyal belediyeciliğe ayırdık. Türkiye’de Seyhan Belediyesi kadar tekerlekli sandalye dağıtan ikinci bir belediye yok. Geliri olmayan ailelerin elinden tutan, halk kart dağıtan ve böylece 3 bin ailenin çocuklarını yataklarına aç göndermemesini sağlayan bir sosyal belediyecilik anlayışını hayata geçirdik.Şimdi Adana Büyükşehir Belediyesi’nde bunların daha fazlasını yapacağız. Adanalı kardeşlerim bunu fazlasıyla hak ediyor” diye konuştu.



"Sahip çıkmak görevimiz"


Adana’daki engelli oranının dünya ortalamasının üzerinde olduğunu belirten Başkan Zeydan Karalar, şunları söyledi:


“Adana engellilerle ilgili dünyanın şanssız kentlerinden biri. Nüfusa göre engelli oranı dünya genelinde yüzde 8-9 iken Adana’da bu oran yüzde 14.6. Bu bir talihsizlik. Engelli arkadaşlarımıza sahip çıkmak bizim görevimiz. Bugün 120 manuel, ikisi klozetli 5 çocuk boy ve 9 akülü tekerlekli sandalye dağıtıyoruz. Toplamda 136 sandalyenin ihtiyaç sahiplerine bayramdan önceye yetiştirilmesi için talimat verdim ki kardeşlerimiz sevdiklerine ziyarete gidebilsinler. 40 büyük belediyenin içinde ekonomik şartları en kötü belediyeyi teslim aldık. Sondan birinciyiz bu konuda. Ancak evvela Allah’ın, sonra sizlerin desteğiyle bu şartları düzelteceğiz ve Adana’ya çağ atlatacağız, Adana’ya sınıf atlatacağız. Bu da bizim sözümüz olsun.”



"Engelli dostu kent olacağız"


Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Rıza Mete de, Adana’yı engelli dostu bir kent haline getirmek için, Başkan Zeydan Karalar’ın talimatları doğrultusunda önemli işlere imza atacaklarını söyledi.


7 yaşındaki Zedan Kele’ye tekerlekli sandalye


Konuşmaların ardından Başkan Zeydan Karalar, engelli vatandaşlara akülü ve manuel tekerlekli sandalyelerini bizzat teslim etti.


Basın kuruluşlarında ve sosyal medyada bir süre önce sandalye ihtiyacı isteğiyle yer alan, omurga açıklığı olarak bilinen spina bfida hastalığıyla dünyaya gelen ve şu anda 7 yaşında olan Zedan Kele’ye de tekerlekli sandalyesini veren Başkan Zeydan Karalar, hemşehrilerinin yanında olduğunu belirtti.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:19
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