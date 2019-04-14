Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar,"Siyaset değil hizmet yapacağız. Bize destek vermiş olsun olmasın hemşehrilerimizin tamamına hizmet götüreceğiz" dedi.

Tellidere Mahallesi Muhtarı Cemile Girici ile eşi Mehmet Girici, Millet İttifakı’nın Seyhan’da ve Büyükşehir’de belediye başkanlıklarını elde etmesinin ardından, mahalle sakinlerine, cadde boyunca kurulan sofrada yemek verdi.

Yemek ve duaya katılan mahallelilere, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, CHP Adana Milletvekilleri Burhanettin Bulut ve Orhan Sümer ile İYİ Parti Adana İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu eşlik etti.

Yemek ve duanın ardından mahalle sakinlerine hitap eden Başkan Zeydan Karalar, Mehmet Girici’nin seçimden önce, başarı kazanılması halinde böyle bir yemek vermeyi ahdettiğini belirterek, Telliderelilerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

"Hizmeti her kesime götüreceğiz"

Başkan Zeydan Karalar’da konuşmasında, “Tellidere bize sahip çıktı. Allah razı olsun. Seyhan Belediye Başkanlığı’nda hizmet ettiğimiz 5 yıl boyunca, bizim görev alanımızda olmayan yolları dahi asfaltladık. Mahalleye düğün salonu, kapalı semt pazarı ve gençlik merkezi kazandırdık. Küçük hizmetlerimizinden bahsetmiyorum bile. En önemlisi de Tellidere’nin imar sorununu hallettik. Bütün Adana’nın imar sorununu aynı şekilde halletmek için çaba göstereceğiz ve şehrimizin tamamının çağdaş yerleşimlere kavuşmasını istiyoruz” dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri’nde İYİ Parti’nin desteklediği Millet İttifakı’nın CHP’li adayları olarak başarı yakaladıklarını ifade eden Başkan Karalar, “Adana genelinde olduğu gibi Tellidere’de de farklı siyasi partilere mensup hemşehrilerimizden oy aldık. Biz artık siyaset üzeri başkanlarız. Hep söylediğim gibi ben aslında Adana Partisi’nin adayıydım. Siyaset değil hizmet yapacağız. Bize destek vermiş olsun olmasın hemşehrilerimizin tamamına hizmet götüreceğiz” diye konuştu.