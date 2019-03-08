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Karalar: “Köylülerimizi kooperatifçilikle kalkındıracağız”

Seyhan Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, köylüleri kooperatifçilikle kalkındıracaklarını söyledi.

08 Mart 2019 Cuma 14:16
Karalar: “Köylülerimizi kooperatifçilikle kalkındıracağız”

Seyhan Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, köylüleri kooperatifçilikle kalkındıracaklarını söyledi.


Başkan Karalar, belediyeciliğin asfalt dökmek ve temizlikten ibaret olmadığını, bir belediye başkanının da bunlarla övünmemesi gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:


“Belediye başkanlarının asli görevleri vardır. Hiç bir belediye başkanı bunları yaptım diye övünmemelidir. Halkına daha fazla hizmet üretmelidir. Biz Seyhan’da 25 yılda yapılanların 5 katını 5 yılda yaptık. Belediye başkanlığı demek halkının yanında olmak halkının her sorununa el uzatmaktır. Seyhan’da kısıtlı bütçelerle yaptığımız hizmetlerin çok büyüklerini Büyükşehir’de gerçekleştireceğiz. Hiç bir köyümüzdeki ilçemizdeki yurttaşlarımızı çamurlu yollardan geçirmeyeceğiz, susuz bırakmayacağız. Bunların yanında da sosyal belediyecilik anlayışımızla her zaman yanınızda olacağız. Kooperatifçiliği hayata geçireceğiz ve hiç bir köylümüzün ürününü yok pahasına sattırmayacağız. Kooperatifçilik sayesinde hem köylümüz hem de tüketicimiz kazanacak”



“Halkımıza yalan söylemedik”


Her kesimin desteğini aldıklarını bunu gören rakiplerinin tedirginliğe kapılarak iftiralar attığını belirten Başkan Zeydan Karalar, “Bizim emin adımlarla hedefe ulaşmaya başladığımızı görenler çeşitli iftiralara yöneldiler. Yalan kötüdür ama iftira ondan da kötüdür. Biz halkımıza yalan söylemedik söylemeyeceğiz. Çünkü bizler Ulu Önderimiz Atatürk’ün izinden gidiyoruz, onun öğrencileriyiz. Cumhuriyetimizin kurucusu nasıl halkına yalan söylemediyse bizde söylemeyiz. Bizim gizli ittifaklar yaptığımızı iddia edenler şunu bilsinler ki biz halkımızla ittifak yaptık ve her kesimin adayıyız. Biz sevgi, barış, adalet ve kardeşlikten yanayız. Onların iftiraları boşunadır. Göreve geldiğimizde ne belediyeden işini yapan tek bir işçi kardeşimizi işinden edeceğiz, nede herhangi bir yere bir başkasına bırakacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 14:16
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