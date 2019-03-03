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Karalar: "Bütün Türkiye Adana gibi olalım diyecek"

Seyhan Belediyesi tarafından Tellidere Mahallesi’nde yapımı tamamlanan çok amaçlı tesis törenle hizmete girdi.

03 Mart 2019 Pazar 14:19
Karalar: "Bütün Türkiye Adana gibi olalım diyecek"

Seyhan Belediyesi tarafından Tellidere Mahallesi’nde yapımı tamamlanan çok amaçlı tesis törenle hizmete girdi.


10 milyon lira yatırımla, 2 bin 902 metrekare alana kurulu; içerisinde kapalı semt pazarı, düğün salonu, gençlik merkezi, açık hava sineması, açık tiyatro salonu, açık gösteri salonu, çocuk oyun alanı, sergi salonu, konferans salonu, sanat galerisi ve balo salonu bulunan tesisin açılışı için düzenlenen törene Başkan Zeydan Karalar ile birlikte CHP Adana Milletvekilleri Orhan Sümer ile Burhanettin Bulut, CHP Adana İl Başkanı Şahin Yeter, İYİ Parti İl Başkanı Göktürk Voyvodaoğlu, Seyhan Belediye Başkan Adayı Akif Kemal Akay, CHP ve İyi Parti ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Başkan Zeydan Karalar, büyükşehir belediye başkanlığı görevini devraldıklarından itibaren Adana’nın kıskanılacak bir kent haline geleceğini söyledi. Karalar, “Belediyenin kaynaklarını peşkeş çekmeden millet için harcayacağız. Öyle hizmetler gerçekleştireceğiz ki Adana’yı tıpkı Seyhan’ı dönüştürdüğümüz gibi dönüştürerek Türkiye’nin incisi haline getireceğiz. Bütün Türkiye Adana gibi olalım diyecek. Adana’nın gelişimini ve güzelleşmesini herkes kıskanacak” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 14:19
  1. sergi
  2. sanat

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