Karalar: "Ben kadın tarafının belediye başkanıyım"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, özellikle kadınlara yönelik sosyal, kültürel ve ekonomik katma değer sağlayacak hizmetleri mahalle sakinleriyle buluşturacaklarını söyledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin, her akşam bir mahalle ya da ilçede gerçekleştirdiği iftar programları devam ediyor. Yenidoğan Mahallesi’nde gerçekleştirilen iftar programına binlerce mahalleli katıldı.

İftar programında Yenidoğanlılar’a seslenen Başkan Zeydan Karalar, özellikle kadınlara yönelik sosyal, kültürel ve ekonomik katma değer sağlayacak hizmetleri mahalle sakinleriyle buluşturacaklarını bildirdi.

Bir toplantıda, bir davette kadın sayısının fazla olduğunu gördüğünde, toplum adına umutlandığını, mutlu olduğunu belirten Başkan Zeydan Karalar, “Bütün Adana biliyor ki ben kadın tarafının belediye başkanıyım. İnşallah Seyhan’da kadınlara yönelik SEYMER’ler gibi, spor tesislerimiz gibi, sadece kadınların spor yaptığı ücretsiz fitness salonları gibi yerler burada da yapacağız. Maddi sorunlarımız var ama evvela Allah’ın, sonra sizlerin sayesinde onları da çözeceğiz” dedi.

Ramazan ayının içerdiği maneviyatla ilgili görüşlerini de açıklayan Başkan Zeydan Karalar, şunları söyledi:

“Boşuna Ramazan ayı 11 ayın sultanı denmemiş. Ramazan barış, kardeşlik, bereket ayıdır. Ramazan ayı insanın kendini dinlediği, geçmişte yapılan olumsuz davranışların gözden geçirildiği ve kendini arındırma ayıdır. Ramazan ayı düşmanlıkların bir kenara bırakıldığı, kucaklaşma ayıdır., Sevgiden, dayanışmada, paylaşmaktan öte bir şey yok. Kavgadan, nefretten, kinden kimseye bir yarar gelmez.

Bu güzel memlekette hepimiz kardeşçe barış içinde yaşamalıyız. İnsanları etnik kökenine, mezhebine göre ayırmak yüce dinimize aykırıdır. Hepimiz aynı yerden geldik. birbirimizi neden ayrıştırıyoruz? Bizi ayrıştırmak istiyorlar. Buna asla izin vermeyelim. Adem ile Hava hepimizin atası ve birbirimizden farkımız yok. Bunu bilmeliyiz ve öyle davranmalıyız. Ben Yüreğir’in çocuğuyum, burada doğdum büyüdüm. Merak etmeyin bu kardeşiniz size hizmet edecek.”