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Karalar: "Adanalıyı çok büyük hizmetlerle buluşturacağız"

Seyhan Belediye Başkanı ve CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, “Büyükşehir Belediye Başkanlığımız döneminde sizleri çok daha büyük hizmetlerle buluşturacağız” dedi.

20 Mart 2019 Çarşamba 11:19
Karalar: "Adanalıyı çok büyük hizmetlerle buluşturacağız"

Seyhan Belediye Başkanı ve CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, “Büyükşehir Belediye Başkanlığımız döneminde sizleri çok daha büyük hizmetlerle buluşturacağız” dedi.


Seyhan Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Mıdık Mahallesi’ndeki taziye evi spor tesisinin açışı gerçekleştirildi.


Sırrı Tanrıseven Taziye Evi’nin açılışında konuşan Başkan Karalar, "Görüyorum ki sizin bu sevginiz bizi Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na taşıyor. Bir belediye başkanı kendini kentine adamalı ve halkına asla tepeden bakmamalı. Zeydan kardeşiniz de öyle yaptı Seyhan’a büyük hizmetler verdi. Sizin içinizden çıktım ve yine sizinle beraberim. Sizlere tavsiyem, halkına tepeden bakan kimseyi başkan seçmeyin. Sizlerin bu sevgisi karşısında şunu iddia ediyorum, hiç kimseye nasip olmayacak oy oranıyla seçimi kazanacağız” diye konuştu.


Taziye evinin açılışının ardından aynı mahallede yapımı tamamlanan Ali Aydoğan Spor Tesisinin açılışına geçildi.


Açılışa, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, eski bakanlardan Nihat Matkap, Adana Milletvekili Ayhan Barut, CHP Seyhan Belediye Başkan Adayı Akif Kemal Akay, Hatay eski milletvekili Mevlüt Dudu, Adana eski milletvekili Zülfikar İnönü Tümer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 11:19
  1. doğa

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