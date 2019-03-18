Karaköy’de tapu mutluluğu

Bartın Belediyesi yaptığı yeni İmar Planı ile hisseli parsel sahiplerini tapu belgelerine kavuşturmaya devam ediyor. Daha önce, Aladağ Mahallesi’nde bir bölgede ve Karaçay Mahallesi’nde hisseli parsel sahiplerine tapularını veren Başkan Cemal Akın, bu defa Karaköy Mahallesi sakinlerini sevindirdi.

9 etaplı olan hisseli parsel tapulandırma çalışmasının üçüncü etabı Karaköy Mahalle’sinde gerçekleşti. Törende 10 aileye tapular Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın tarafından takdim edildi. Tapu dağıtımına yoğun ilgi 140. Yıl Parkı’nda düzenlenen tapu dağıtım törenine; Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Taner Çetin, Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Bartın Belediye Başkanı Yardımcısı Erol Demirkoparanoğlu, Bartın Belediyesi Ar-Ge Başkanı Aykut Oktay Ulu, MHP’li Meclis Üyeleri, MHP Bartın İl Başkanı Ercüment Özçelik, MHP Bartın Kadın Kolları Başkanı Nuran Akmaz, Karaköy Mahallesi Muhtarı Burhan Pişkin ve mahalle sakinleri katıldı. Yoğun katılım altında gerçekleşen tören, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Karaköy Mahallesi Muhtarı Burhan Pişkin”Bugün 40 yıldır çözülemeyen tapu sorununu çözmüş bulunmaktayız. Bugün 10 vatandaşımıza tapularını vereceğiz. 2 ay içerinde diğer tapu sorunu olan vatandaşlarımızın tapularına kavuşacağı düşüncesindeyim.Bu sorunun ortadan kalkmasında çok büyük emekleri olan değerli belediye başkanımıza ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Akın: “Yıllar önce vermiş olduğumuz bu sözü de yerine getirmiş olduk”

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı;“İlimizin 9 bölgesinde 1977 yılından bu yana gelen hisseli parsel ile ilgili bir sorun vardı. Bartın Belediyesi Revizyon planı altında 70 milyon metrekarede yeni imar planı gerçekleştirdik. Bu tam 9 yılımızı aldı. 19 mahalle 22 mücavir alan bölgesini içinde barındıran bu plan 21 kurum ve kuruluştan görüş alınarak 2019 yılında bitti. Planın bitmesi ile dehisseli parsellere tapu verilmesi ile ilgili çalışmalarımızı başlattık. Aladağ Mahallesi’nde 3 bölge, Karaçay Mahallesi’nde 2 bölge Tuna Mahallesi’nde 1 bölge, Karaköy Mahallesi İmam Hatip Lisesi tarafında ki bölgede 2 bölge, Esentepe Mahallesi’nde de 1 bölge olmak üzere toplamda 9 bölgesi kapsayan bu çalışmamız ile tapu sorunu yaşayan vatandaşlarımızı tapularına kavuşturmaya başladık. Aladağ Mahallesi’nde bir bölgede ve Karaçay Mahallesi’nde vatandaşlarımız tapularına kavuştu. Diğer bölgelerin bir kısmı askıya çıktı, bir kısmı kadastroya gitti, bir kısmı tapuda şu anda. Bu tapu sorununu halletmeye kalkan bir vatandaşımız 8 ile 10 bin TL arasında bir para harcamak zorunda kalacaktı. Yapmış olduğumuz bu çalışma ile vatandaşımıza hiç para harcatmadan tapu sahibi yaptık. Allah’a şükürler olsun ki yıllar önce vermiş olduğumuz bu sözü de yerine getirmiş olduk. İmar Müdürlüğü’müzde ki mesai arkadaşlarımız bu iş çok büyük emek saf ettiler. Kendilerine teşekkür etmek istiyorum.Bu tapularını alana dostlarımıza da hayırlı uğurlusu olsun diyor, katılımınız için teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Belediye Başkanı Cemal Akın tarafından 10 aileye tapularını takdim etti. Tören, belediye tarafından hazırlanan ikram ile sona erdi. Törenin ardından Başkan Cemal Akın, basın mensupları ile belediye çalışmaları ve 31 Mart Yerel seçimleri hakkında röportaj gerçekleştirdi.

Geri dönüşüm tesisi kurulacak

Bartın Belediyesi cam, plastik, metal, atık yağ ve kağıtların geri dönüşümle ekonomiye kazandırılması amacıyla Geri Dönüşüm Tesisi kuracak. Belediye Başkanı Cemal Akın’ın 2019-2024 yıllarını kapsayan projeleri arasında yer alan geri dönüşüm tesisi hakkında bilgiler verdi.

Belediye Başkanı Cemal Akın konuyla ilgili yaptığı açıklamasında Bartın Belediyesi olarak zaten 7-8 yıldır kağıt atıklarını topladıklarını, Sıfır Atık Projesiyle ambalaj atıklarının toplanması işlemine başlandığını, proje kapsamında büyük parklar, okullar ve resmi kurumlar ile sitelere yerleştirdikleri geri dönüşüm konteynerleriyle milli servete katkı sağlamaya başlandığını belirtti. Ambalaj atıklarını kaynağında ayrı toplama ve ayırma çalışması için evlerdeki kâğıt, karton, plastik, cam ve metal atıklarının evsel atıklarınızdan ayrı olarak ambalaj atıkları için hazırlanan geri dönüşüm konteynerlerine atılmasını rica eden Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, ambalaj atıklarının çöp olmadığını söyledi.

“Doğal Kaynaklar Sonsuz Değildir”

Akın, “Geri dönüşüm, genel hatları ile yeniden değerlendirme imkanı olan atıkların çeşitli fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirilerek tekrar üretim safhasına dahil edilmesidir. Kağıt ve cam üretiminin her aşamasında doğal kaynaklardan yararlanılıyor. Ancak, doğal kaynaklar, sonsuz değil. Bu nedenle, kaynak israfını önlemek amacıyla üretim sonrası oluşan atıklar, geri dönüşüm yoluyla yeniden kaynak haline getirilebiliyor. Bu sebeple geri dönüşüm oldukça gereklidir. Lüzumsuz kaynak kullanımını engellemek ve atığın kaynağından ayrıştırılması, beraberinde çöp yığınlarından kurtulmayı getirir. Geri dönüşüm, doğanın korunması için son derece önemli bir unsurdur” dedi.

“Başkanın duyarlılığı ile doğal kaynaklardan tasarruf sağlanacak”

Belediye Başkanı Cemal Akın, çevre bilincini oluşturarak bunu yaygınlaştırmak, atık maddelerin yeniden ekonomiye kazandırılarak, kullanılabilirliğini arttırmak için hazırlanan proje ile cam, plastik, kağıt ve metal atıklarının ayrıştırılacağı tesisi Dallıca’ya yapacaklarını söyledi. Akın yaptığı açıklamasında, “ Bartın Belediyesi çevreye saygılı, çevre koruma bilincine sahip bir belediyedir. 50+1 projelerimizin arasında yer alan Geri Dönüşüm Tesisi Projemiz ile çevre koruma bilincinin korunmasına katkı sağlayarak doğal kaynakların daha az tüketilmesine ve doğal kaynakların ekonomik kullanılmasına, çevre kirliğini azaltacağı gibi insan sağlığına zarar verecek çöp atıklarının engellenmesine, enerji verimliliğinin arttırılmasına, geri dönüşümün ekonomiye katkısından dolayı güçlü ekonomi oluşmasına yardımcı olacak. Tesis ayrı bir sektör olacağından, hem geri dönüşüm atıklarını toplayanlara fayda sunacaktır” dedi.