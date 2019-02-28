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Karaköprü’de okuma salonu hizmete sunuldu

Karaköprü Belediyesi tarafından Doğukent Mahallesine kazandırılan okuma salonunun açılışı gerçekleşti.

28 Şubat 2019 Perşembe 18:13
Karaköprü’de okuma salonu hizmete sunuldu

Karaköprü Belediyesi tarafından Doğukent Mahallesine kazandırılan okuma salonunun açılışı gerçekleşti.


Karaköprü Belediyesi’nin eğitime önemli bir katkıda daha bulunarak Doğukent Mahallesine yaptırdığı okuma salonunun açılışı gerçekleştirilerek gençlerin hizmetine sunuldu. Açılış törenine Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin yanı sıra Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Karaköprü İlçe Kaymakamı Yavuz Güner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Murat Yanmaz, Belediye Meclis Üyeleri, Ak Parti İlçe Teşkilatı üyeleri ve vatandaşlar katıldı.


Her mahalleye okuma salonu kazandıracaklarını belirten Baydilli, “Şanlıurfa’mız Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip ilidir. Bizim bu genç nüfusu doğru yönlendirmemiz, eğitmemiz gerekiyor. Biz de Karaköprü Belediyesi olarak gençlerimizin eğitimi için elimizden geleni her zaman için yapmaya çalışıyoruz. İlçemizde gençlerimizin elinde teşbih veya sigara değil kitap olsun, gençlerimiz eğitimini en iyi şekilde alarak ülkeye hizmet etsin diye okuma salonları inşa ediyoruz. Atakent ve Esentepe Mahallelerimizin ardından bugün de çok şükür Doğukent mahallemizdeki okuma salonumuzu açıyoruz. Öğrencilerimize, mahallemize, ilçemize ve Şanlıurfa’ya okuma salonumuz hayırlı olsun” diye konuştu.


Karaköprü İlçe Kaymakamı Yavuz Güner de eğitim yatırımlarının öneminden bahsederek ilçeye okuma evini kazandıran ve gençleri okumaya yönlendiren Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’ye teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 18:13
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