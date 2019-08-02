Karaköprü’de ikram çeşmesinden limonata akıyor Karaköprü Belediyesi tarafından hizmete sunulan ikram çeşmesinde sıcak havalarla birlikte soğuk limonata akıyor.

Karaköprü Belediyesi tarafından hizmete sunulan ikram çeşmesinde sıcak havalarla birlikte soğuk limonata akıyor. Cuma namazından sonra vatandaşlar ve çocuklar ikram çeşmesinden limonata içerek serinledi.

Karaköprü Belediyesi’nin hizmete koyduğu ikram çeşmesinde sıcak havalarda vatandaşların serinlemesi için soğuk limonata akıyor. Cuma günleri namazdan sonra çeşmeden limonata ikramı yapılırken özellikle çocuklar ve namazdan çıkan vatandaşlar limonataya ilgi gösterdi.

İkram çeşmesinden kış ayları da sabah işe giden vatandaşlar ve okula giden öğrenciler için sıcak çorba ikramı hizmeti sunuluyor.

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