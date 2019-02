Karaköprü’de engelli parkı yapılacak

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli engelli vatandaşlarla bir araya gelerek, ilçede açacakları 5 bin metrekarelik engelli parkının müjdesini verdi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, bir iş adamının düzenlediği toplantıda ilçedeki engelli vatandaşlarla bir araya geldi. Toplantıya Baydilli’nin yanı sıra Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de katıldı. Engelli vatandaşlarla ilgilenen ve sorunlarını dinleyen Baydilli“Engelli kardeşlerimizin hayata tutunmaları, hayatın her alanında yer almaları için her zaman onların yanında ve hizmetindeyiz. Bu doğrultuda Karaköprü’de engelli kardeşlerimiz için 5 bin metrekare alan üzerine bir engelli parkı inşa ediyoruz. Bu parkımızın içerisinde eğitim salonu, oyun grupları ve konferans salonumuz yer alacaktır. Parkımızın ihalesi tamamlandı ve çalışmaları devam ediyor. Karaköprü’de engelli kardeşlerimizin hiçbir sıkıntı çekmeden her tarafa ulaşabilecekleri bir ortam da sağlamak durumundayız. Allah’ın izniyle yeni dönemde bize vereceğiniz destekle birlikte sizler için üstümüze düşen ne varsa yapacağız” dedi.

Baydilli toplantıya katılım sağlayan engelli vatandaşlara teşekkür ederken, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.