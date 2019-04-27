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Karaköprü’de çocuklar uçurtma şenliğinde eğlendi

Karaköprü Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği uçurtma şenliğinin 8’incisi etkinliklerle yapıldı.

27 Nisan 2019 Cumartesi 15:11
Karaköprü’de çocuklar uçurtma şenliğinde eğlendi

Karaköprü Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği uçurtma şenliğinin 8’incisi etkinliklerle yapıldı.


Karaköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası etkinlikleri kapsamında geleneksel olarak düzenlenen uçurtma şenliğinin 8.’si gerçekleştirildi. Karaköprü mesire alanında düzenlenen uçurtma şenliğine, Karaköprü Belediye Başkanvekili Osman Uludağ, Belediye Başkan Yardımcıları, çocuklar ve aileleri katıldı.


Farklı etkinliklerin ve gösterilerin olduğu uçurtma şenliğinde karagöz, palyaço, dans ve akrobasi gösterileri ve çeşitli yarışmalar yapılırken, çocukların etkinliklerde doyasıya eğlendi. Etkinlikte konuşan Karaköprü Belediye Başkanvekili Osman Uludağ güzel bir program yapıldığını belirterek, bu etkinlikleri sağlayan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’ye teşekkür etti.


Başkanvekili Uludağ, " Karaköprü Belediye Başkanımız Metin Baydilli, Ankara’daki toplantıları nedeniyle programa katılamadı ama çok selamları var. Başkanımız çocuklara, gençlere çok önem veriyor ve 3,5 yıllık görev süresinde onlar için birçok yeni yeşil alan ilçeye kazandırdı. Bundan sonra da onlar için çalışmaya devam edeceğiz. Uçurtma şenliğimize katılan tüm çocuklara ve ailelere teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Çocuklar ve aileleri de uçurtma şenliğinden dolayı Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’ye teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 15:11
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