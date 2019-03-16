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Karaköprü’de ‘Çanakkale sargı yeri’ oyunu sahnelendi

Karaköprü Belediyesi tarafından 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Haftası nedeniyle Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün yaptığı etkinlikle ‘Çanakkale sargı yeri, bir direniş ve diriliş öyküsü’ adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

16 Mart 2019 Cumartesi 17:25
Karaköprü’de ‘Çanakkale sargı yeri’ oyunu sahnelendi

Karaköprü Belediyesi tarafından 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Haftası nedeniyle Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün yaptığı etkinlikle ‘Çanakkale sargı yeri, bir direniş ve diriliş öyküsü’ adlı tiyatro oyunu sahnelendi.


Karaköprü Belediyesi 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Haftası nedeniyle bir tiyatro oyunu etkinliği gerçekleştirdi. ‘Çanakkale sargı yeri, bir direniş ve diriliş öyküsü’ isimli tiyatro oyununa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Oyunda bir komutanın arkadaşına yazdığı mektupla Çanakkale’de yazılmış olan destanı anlatması konu alınırken, canlandırmalar ve çello eşliğinde söylenen Çanakkale türküleri büyük beğeni topladı.


Karaköprü’de Yönetici Akademisi Sürekli Eğitim Merkezi Konferans Salonu’ndaki tiyatro gösterisinin ardından Karaköprü Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Aslan İstanbul’dan gelen tiyatro ekibini tebrik ederken, günün anısına oyunun yazar ve yönetmeni Hasan Özaşlamacı’ya plaket takdim etti.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 17:25
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