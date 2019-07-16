Karaköprü’de 15 Temmuz programı

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programına katılarak yaptığı konuşmada aziz milletin bir daha 15 Temmuz gibi kara geceyi yaşamamasını diledi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıldönümünde Şanlıurfa’da Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile 15 Temmuz şehitlerini anma programı düzenlendi. Şanlıurfa Müzesi önündeki meydanda yapılan programa Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli de katılarak vatandaşlarla birlikte demokrasi nöbetinde bulundu. Baydilli, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında karanlık güçlerin millete diz çöktürmeye çalıştığını ancak milletin iradesinin bu darbeyi bastırdığını ve ülkeyi ele geçirmeye çalışan şer odaklarına izin vermediğini dile getirdi. Baydilli, "Hainlerin darbe girişimine karşı bu vatanın gerçek sahipleri olan milletimiz buna müsaade etmedi. 15 Temmuz’da 251 şehit vererek kalkışmayı engelledik ve ülkemizi koruduk. Bu vatan için her zaman göğsünü siper edenler, canını feda edenler vardır ve olmaya devam edecektir. Dünyada Anadolu’dan başka ana ile anılan başka bir yer yoktur. Ana demek vefakâr, cefakâr demektir. İnanıyoruz ki bu vatan hiçbir zaman Anadolu olmaktan vazgeçmeyecek, ana gibi olacaktır. Allah 15 Temmuz gibi kara bir geceyi bu millete bir daha yaşatması inşallah. Ben 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününüzü kutluyor, şehitlerimizi rahmetle anıyorum” ifadelerini kulandı.

Öte yandan 15 Temmuz anma programında Karaköprü Belediyesi stantlarında vatandaşlara bayrak ve su dağıtımı gerçekleştirildi.