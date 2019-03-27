Karaköprü Belediyesi Okuma Evlerinde minik öğrencileri ağırladı

Karaköprü Belediyesi ‘Kütüphaneler Haftası’ nedeniyle ilçedeki Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk İlkokulu öğrencilerini Atakent Okuma Evinde ağırladı.

Eğitime ve okumaya her zaman önem veren Karaköprü Belediyesi, “Kütüphaneler haftası” kapsamında öğrencileri kütüphane alışkanlığı ve okuma sevgisini aşılama adına Atakent ve Esentepe okuma evlerinde ağırladı. Ziyaretten dolayı çok mutlu olan çocuklar okuma evlerinde ellerindeki kitapları okurken, öğretmenleri okumanın önemi ve kütüphaneler haftası ile ilgili bilgiler verdi. Öğrenciler okuma evinde ders çalışmaya gelen gençlerle birlikte otururken, bir süre kitap okudu. Öğrencilere Karaköprü Belediyesi tarafından trafik eğitim setleri hediye edilirken, öğrenciler ve öğretmenleri kendilerine her zaman değer veren Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’ye ve kendilerini kütüphanede ağırlayan Karaköprü Belediyesi’ne teşekkür etti.