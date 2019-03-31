Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli oyunu kullandı

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, oyunu ilçedeki Narlı İlkokulun’da kullandı.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, yerel seçimler kapsamında Akpiyar Mahallesindeki Narlı İlkokulunda oyunu kullandı. İlçe belediye başkanı Metin Baydilli, okul bahçesinde selamladığı vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Daha sonra seçmenlerle birlikte sıraya giren Baydilli, Narlı İlkokulu’nda kurulan 1052 numaralı sandıkta oy kullandı. Baydilli’ye AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan da eşlik etti.

Oyunu kullandıktan sonra açıklamada bulunan Baydilli, “31 Mart yerel yönetimler seçimleri için bugün tüm Türkiye sandık başına gidiyor. Biz de gelip oyumuzu kullandık ve okullarımızı ziyaret sandık görevlileri, oy vermeye gelen vatandaşlar ve güvenlik görevlileriyle bir araya geliyoruz. Seçimin kazasız, belasız ve güvenli bir şekilde geçmesini temenni ediyor, sonuçların Karaköprü’müze, Şanlıurfa’ya ve tüm ülkeye hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kulandı.

Baydilli, oy verme işleminin ardından Karaköprü İlçesine bağlı okulları ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti ve sandık görevlilerine kolaylıklar diledi.