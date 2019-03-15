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Karaköprü adayı Aslan, sağlık çalışanlarına karanfil dağıttı

Saadet Partisi (SP) Karaköprü Belediye Başkan adayı Essum Aslan, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutlamak için Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek, çalışanlara karanfil dağıttı.

15 Mart 2019 Cuma 13:03
Karaköprü adayı Aslan, sağlık çalışanlarına karanfil dağıttı

Saadet Partisi (SP) Karaköprü Belediye Başkan adayı Essum Aslan, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutlamak için Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek, çalışanlara karanfil dağıttı.


Saadet Partisi Karaköprü Belediye Başkan adayı Essum Aslan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarını ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Aslan, doktorların bulunduğu odaya giderken hasta ve hasta yakınlarının sevgi gösterisiyle karşılaştı. Hasta ve yakınlarının sevgi gösterisine kayıtsız kalmayan Aslan, onlara karanfil verdi. Adaylığı açıklandığı günden bu yana çalışmalarını sürdüren Aslan, “Biz halkımızın hizmetkarları olarak onların gönüllerine dokunmak zorundayız. Onlarına gönüllerine girmek için samimi olduğumuzu hissettiriyoruz. Sağlık çalışanlarımız, bizim yaralarımızı, hastalıklarımızı iyileştiren bizim daha rahat ve sağlıklı bir hayat sürmemize vesile olan can dostlarımızdır. Bazen de bizim hayatımızı kurtaran can dostlarımız olan sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum. Daha sağlıklı ve daha güzel şartlarda çalışmaları dileğiyle” ifadelerini kulandı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 13:03
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