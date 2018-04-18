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Karakola gelene kadar engelliydi!

Antalya’nın Alanya ilçesinde tekerlekli sandalyeyle dilenen dilenci, sivil zabıta ekipleri tarafından getirildiği zabıta karakolunda yasal işlem yapılacağını öğrenince ayaklandı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 15:37
Karakola gelene kadar engelliydi!

Alanya sokaklarında tekerlekli sandalye ile dilenen Kalender Ö. (30) isimli dilenci Alanya Belediyesi sivil zabıta ekipleri tarafından şüphe üzerine alındı.

Alanya Zabıta Müdürlüğüne getirilen ve engelli olduğunu söyleyerek tekerlekli sandalyeden inmeyen dilenci engelli asansörü ile binaya çıkartıldı.

YASAL İŞLEMİ DUYUNCA AYAKLANDI

Zabıta ekiplerinin tüm ısrarlarına rağmen sandalyesinden kalkmayan dilenci, sivil zabıta ekiplerinin, "Eğer engelli isen sözümüz yok. Ancak engelli değilsen ve ayağa kalkıp yürümezsen hakkında yasal işlem başlatacağız" deyince bir anda düzerek tekerlekli sandalyeden kalktı.

124 TL CEZA KESİLDİ

Dilenci bu kez belim ağrıyor diyerek yalanlarına devam etti. Bir süre sonra bu yalanının da tutmadığını anlayan dilenci, üzerinde oturduğu tekerlekli sandalyeyi iterek belediyeden dışarı çıktı. Sahte dilenciye 5326 sayılı Kanunun 33 Maddesi kapsamında dilencilik yapmaktan 124 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca şahsın üzerinden çıkan 130 TL’ye ise el konuldu.

 

 

 

 

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 15:37
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