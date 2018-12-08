Karakol komutanı trafik kazasında hayatını kaybetti
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bulunan Sürgü Jandarma Karakol Komutanı Başçavuş Kaan Şafak, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.08 Aralık 2018 Cumartesi 18:27
Edinilen bilgiye göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Sürgü mahallesinde meydana gelen kazada, memleketi Afyonkarahisar'dan dönen Sürgü Jandarma Karakol Komutanı Kaan Şafak idaresindeki araç, seyir halindeki tıra arkadan çarptı.
Kazada Karakol komutanı Kaan Şafak hayatını kaybederken araçta bulunan 3 kişi ise yaralandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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